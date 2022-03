UCS inaugura ampliação de centro de pesquisas

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) formaliza, nesta segunda-feira (28), às 10h, a entrega das novas instalações do Instituto de Pesquisas em Saúde (IPS). O centro, que atua no desenvolvimento e condução de estudos clínicos em todos os segmentos e especialidades voltados para saúde humana, agregando ações de ensino, pesquisa e extensão, iniciou suas atividades em 2019 na UCS.

A expansão física do ambiente resulta em uma área total de aproximadamente 480 metros quadrados, contando com recepção, consultórios médicos adulto e pediátrico, sala de coleta de material biológico e eletrocardiografia, farmácia clínica, sala de monitoria e sala multifuncional (para realização de atividades de aulas, seminários, reuniões). Os novos espaços integram-se à infraestrutura corrente do Instituto que já incluía laboratório, sala de reuniões, área administrativa, salas de coordenação, de gerenciamento de dados e arquivo de documentos.

"O novo espaço permitirá que a maior parte das atividades de pesquisa clínica sejam realizadas dentro do próprio IPS. Isso representa um ganho em produtividade e eficiência, além de mais conforto para os participantes de pesquisa clínica", contextualiza a diretora do Instituto, Rosa Dea Sperhacke. A descoberta de novos medicamentos, equipamentos e procedimentos médicos para o tratamento e a prevenção de doenças é crucial para a vida e o bem-estar dos pacientes.

"A pesquisa clínica é fundamental para o desenvolvimento de tratamentos inovadores e cada vez mais personalizados, de acordo com as necessidades individuais de cada paciente. Ao caminhar na direção de seu objetivo principal, o de garantir ou devolver a qualidade de vida às pessoas, o IPS impacta de maneira positiva na sociedade", explica a pesquisadora.