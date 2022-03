Feevale e Amvars firmam parceria para realizar testes de dengue

Devido ao aumento dos casos de dengue, a Universidade Feevale e a Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos (Amvars) firmaram parceria para oferecer às prefeituras o diagnóstico laboratorial da dengue. Por meio de testes realizados no Laboratório de Microbiologia Molecular da Instituição, os municípios poderão monitorar a disseminação da doença.

Da mesma forma que ocorreu com os testes de Covid-19 realizados pela Feevale, os da dengue ajudarão as prefeituras a identificar focos de contaminação, permitindo ações mais direcionadas para a contenção da doença. Além dos testes, a Feevale possui um projeto, realizado em parceria com a Prefeitura de Novo Hamburgo, de combate e prevenção ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças virais como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. "É muito importante para a Instituição, que é comunitária, contribuir com esse serviço e cuidados com as pessoas, mantendo a saúde coletiva na região", ressalta o reitor da Feevale, Cleber Prodanov.