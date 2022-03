O prefeitura de Santo Ângelo desenvolverá, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas da Mulher (CMM), o projeto de qualificação de mulheres para a construção civil. O objetivo é capacitar, prioritariamente, pessoas situação de risco de violência doméstica e de baixa renda para o mercado de trabalho deste segmento na região. A duração do curso será de 12 meses, sendo dividido em três módulos. São 42 vagas, com 14 alunas por módulo. O primeiro envolve curso básico de pintora de obras, com carga horária de 80 horas. No segundo módulo, o curso é de gesso acartonado com tecnologia drywall, com carga horária de 56 horas e, no módulo 3, as participantes receberão conhecimentos sobre assentamento de placas de cerâmicas, com carga horária de 80 horas. Mais informações e a pré-inscrição podem ser requisitadas na sede da CMM, na rua Antunes Ribas, 3591, Centro.