Trecho da ERS-040 que cruza Viamão será gerido pelo município

Foi aprovado pelos vereadores de Viamão o projeto de que autoriza a municipalização de trecho urbano da rodovia ERS 040, que corta o município. O trecho autorizado a municipalizar compreende o limite com a cidade de Porto Alegre e entroncamento com a ERS-118, mediante a formalização de transferência de titularidade do Estado do Rio Grande do Sul para Viamão.

A proposição prevê que os serviços de manutenção, fiscalização, regimes urbanísticos, alinhamentos, acessos e toda e qualquer circunscrição do trecho a ser municipalizado passará para a responsabilidade do município. A prefeitura fica autorizada a firmar convênio com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) com o objetivo de viabilizar melhorias do trecho de que trata esta lei.

O líder do governo na Câmara, vereador Armando Azambuja (PSDB), manifestou-se na tribuna acerca do projeto de lei. "A municipalização do trecho se faz urgente, devido às características reais que a rodovia neste trecho possui, estando totalmente integrada à malha viária urbana da cidade, se tornando a principal forma de locomoção e acesso de milhares de viamonenses", diz.

O prefeito, Valdir Bonatto, explica que a estrada, na sua forma atual, não contempla a real necessidade dos usuários. "A forma como ela hoje é conduzida não reflete os anseios da comunidade, que precisa de acessos práticos e de forma direta, o que não é possível com o atual modelo estadual de tratamento dos acessos, alinhamentos e manutenção viária", explica Bonatto.

Segundo o projeto, atualmente, o município já atua na conservação deste trecho rodoviário, e a municipalização garantirá que esta manutenção e as melhorias que se façam necessárias, sejam mais ágeis, com parte dos recursos oriundos da fiscalização e novos empreendimentos que hoje se inviabilizam, e que tornarão a se viabilizar.