Em sessão plenária na Câmara Municipal de Viamão, o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a receber áreas de terras do Estado do Rio Grande do Sul foi aprovado. A área de terra ofertada, decorrente de créditos oriundos de governos anteriores, compreendendo um total de aproximadamente 88 hectares, área pertencente ao Estado, denominada à Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro), localizada na Estrada Capitão Gentil Machado de Godoy. A área será destinada à instalação/implantação de um novo distrito industrial e condomínio de logística de produtos para Viamão, com foco na retomada da economia, geração de emprego e desenvolvimento da cidade. Com a aprovação dos vereadores, o município dará andamento aos processos para tomar posse da área.