Trecho em arroio de Lajeado recebe o plantio de árvores

Para revitalizar uma área de preservação permanente (APP) do Arroio do Engenho, a prefeitura de Lajeado, por meio da secretaria do Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade realizou uma ação de plantio de árvores em uma área verde do bairro Centenário. A atividade, que integra o projeto "Rio da Minha Rua", contou com o plantio de 110 árvores.

O local da ação foi escolhido por ser a área mais próximo da nascente do Engenho, na área verde entre as ruas Ulysses Guimarães e Manoel Bandeira. Conforme a coordenadora do Centro de Educação Ambiental da Sema, Gabriela Roehrs, o local é o primeiro, desde a nascente, em que o arroio não é canalizado. "Nossos arroios e rios vem sendo prejudicados principalmente com o avanço da urbanização. Recuperar a margens é muito importante para melhorar a qualidade do arroio. Ao finalizar essa região, queremos avançar nos demais setores da microbacia para contemplar todo o arroio", disse Gabriela.

A ação também foi de limpeza e remoção de lixo do local. Segundo Gabriela, a iniciativa ajuda a diminuir a possibilidade de criadouros e impedir a proliferação do mosquito Aedes Aegypti em entulhos, já que o município e o Estado enfrentam surto de dengue. As mudas plantadas no local, nativas da Mata Atlântica, são de árvores frutíferas e florais e foram escolhidas para embelezar e preservar uma área que será aproveitada pela comunidade em momentos de lazer e descanso.

"Nossa ideia, para os próximos anos, é seguir revitalizando as margens, não só do Engenho, mas de arroios como o Saraquá e o Encantado. Para isso, contamos com o apoio também da comunidade em projetos que visam a limpeza e revitalização das áreas do rio Taquari. São as pessoas que moram perto que vão nos ajudar a manter a área limpa e bonita", destaca Gabriela.