Técnicos do Inep visitam instalações em Passo Fundo

Técnicos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC), fizeram uma visita à Passo Fundo para avaliar as condições das instalações externas de ensino do campus de medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) e emitir um certificado de qualidade. O Hospital São Vicente de Paulo é local de campo de prática dos acadêmicos e, por este motivo, os técnicos percorreram as instalações das Unidades Teixeira Soares e Uruguai a fim de conhecer os espaços de estágio.

Atualmente, o hospital oferece um campo variado para a construção do conhecimento para os doutorandos de três turmas do curso de Medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul, que somam no total 93 acadêmicos, que estão distribuídos em várias áreas. O diretor técnico médico, Adroaldo Mallmann relatou aos avaliadores que a instituição é referência em atendimentos de saúde e modelo para a formação de profissionais. "A primeira turma de residentes do São Vicente é de 1976, imagina o quanto crescemos neste período em quesitos técnicos e educacionais. Não temos dúvidas que dispomos de ótimos preceptores preparados para orientar cada um dos estudantes que integram as equipes. Então, para nós, é muito importante essa parceria com a UFFS", disse.

Na ocasião, a UFFS foi representada pelo diretor do campus, Julio Stobbe, pelo coordenador do curso de Medicina, Rogério Tomasi Riffel e pelo coordenador Acadêmico, Leandro Tuzzin que também prestaram esclarecimentos sobre a parceria entre as instituições. "Essa visita de reconhecimento é fundamental porque vai carimbar o curso efetivamente com uma nota. E isso vai nos dizer se estamos no rumo certo ou se ainda temos que ter melhorias no Curso de Medicina. Agora, é só aguardar a validação do nosso trabalho que foi adiada em função da pandemia", explicou Stobbe.