Atrativo turístico de Canela completa três anos de lançamento

A Estação Campos de Canella comemora em 2022 três anos de seu lançamento. Movimentando mensalmente em torno de 50 mil visitantes, o local é uma concessão público-privada localizada na antiga estação férrea da cidade, no centro de Canela, na serra gaúcha. O espaço é um complexo gastronômico, comercial e cultural que reúne ótimos e diversificados restaurantes, lojas e fomenta a cultura local através de programações de entretenimento nos finais de semana, incentivando o trabalho de artistas locais.

Com o intuito de preservar as origens e manter viva a identidade da cidade, a Estação Campos de Canella tem como base a revitalização da antiga estação férrea, que teve início em 2017. Atualmente o espaço conta com 28 operações que empregam 230 colaboradores e trabalham com 520 fornecedores diretos.

Destas 28, apenas duas atualmente não são de empresas oriundas da região. Segundo Fernando Bassani, diretor do projeto, a previsão é que mais dez operações entrem em funcionamento este ano. "Devemos receber uma hamburgueria, um restaurante japonês e uma padaria e confeitaria", afirma. O fluxo de consumidores mensal gira em torno de 24 mil pessoas, com um tíquete médio de R$ 100,00 por pessoa e um faturamento total de R$ 3 milhões por mês.

O condomínio de empreendimentos também é responsável por administrar o fundo de marketing do negócio, que é gerenciado pelos próprios lojistas. Cada empresa contribui com 10% do valor total do seu aluguel para que ações de comunicação e eventos sejam realizados. A previsão é que em 2022 ocorra um crescimento de 10% no faturamento anual.