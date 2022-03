Grupo vai debater solução para área em São Leopoldo

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, reuniu-se com o secretário de Estado de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, Mauro Hauschild em Porto Alegre. Na ocasião foi debatida a situação de área do Estado, ocupada por cerca de 280 famílias no Morro do Paula, em São Leopoldo.

O primeiro encaminhamento do encontro foi a criação de um grupo de trabalho com representantes do município, do governo estadual e representantes dos moradores. Para que se analise a situação jurídica, técnica e ambiental da área de 16 hectares, pertencente ao governo do Estado e que seria destinada à construção de um presídio estadual na cidade de São Leopoldo.

"Temos interesse em resolver a questão", sinalizou o secretário Mauro Hauschild. "É um tema muito importante, temos uma grande preocupação em buscar viabilizar e regularizar a situação desses moradores, e creio que esse debate poderá apontar o melhor caminho que viabilize o processo de regularização da área junto com o Estado e as famílias", disse o prefeito Vanazzi.

A primeira reunião do Grupo de Trabalho deve ocorrer no próximo mês, tempo necessário para fazer o cadastramento das famílias, laudos ambientais e conferir a situação jurídica. A secretária municipal de Habitação, Andréia Camillo e o superintendente da Susepe José Giovane Rodrigues de Souza, também participaram da reunião, além de moradores, procuradores do Estado e técnicos.