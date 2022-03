Festival de cervejas artesanais e gastronomia ocorre em Igrejinha

De sexta a domingo, o Parque de Eventos Almiro Grings recebe o 2º Festival de Cerveja Artesanal e 3º Festival Gastronômico e Cultural de Igrejinha. O evento terá a participação de 20 cervejarias gaúchas que vão oferecer ampla variedade de estilos de cervejas e chopes artesanais, 10 restaurantes que servirão pratos criados especialmente para o momento e mais de 10 atrações musicais para animar o público.

Há programação para toda a família, incluindo espaço kids. Todos os restaurantes que estarão responsáveis pelas delicias gastronômicas são de Igrejinha, com pratos desenvolvidos exclusivamente para o evento. Já as cervejas e chopps vêm de diversos municípios do Estado, além das marcas igrejinhenses. Os pratos salgados terão o valor de R$ 30,00 cada e os doces serão R$ 20,00. Já as cervejas e chopps têm valores a partir de R$ 7,00 variando conforme a cervejaria e o estilo da bebida.