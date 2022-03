Hospital de Erechim inicia série de obras para readequações

A Fundação Hospitalar Santa Terezinha (FHSTE) de Erechim iniciou as obras estratégicas que foram alvo de apontamentos, para que a instituição de referência no Sistema Único de Saúde (SUS) para a região, atenda na plenitude as diretrizes legais. Foram concluídos os apontamentos do setor de Radioterapia e as equipes trabalham em dois setores, a escada de emergência e a sala de observação do bloco cirúrgico. Ambos os projetos foram aprovados pela Vigilância Sanitária e estão aptos para sua efetivação.

A escada de emergência do pátio interno transpôs todas as etapas do trâmite legal, sendo projetos conclusos e aprovados, processo licitatório e início da obra. A obra está orçada em R$ 575 mil. A empresa vencedora do certame tem prazo para concluir a obra até o segundo semestre de 2022.

Nos próximos meses será iniciada a obra da sala de observação do bloco cirúrgico, que vai contemplar sanitários no interior do ambiente, para facilitar o manejo dos pacientes, e uma porta de saída para facilitar o deslocamento após alta, bem como sanitários na sala de espera localizada ao lado. A obra está sendo orçada e será executada com recursos de plano de trabalho apresentado à secretaria estadual de Saúde , numa previsão de gasto de R$ 70 mil.

Para concluir a resolução dos apontamentos está em fase de finalização os projetos da escada de emergência do pátio externo, que será apresentado no Plano de Trabalho ao Estado, do programa Avançar 2, para captação do recurso necessário para sua efetivação. "Estamos concentrando esforços e viabilizando a captação de recursos financeiros, para que estas demandas estratégicas possam ser solucionadas em definitivo", pontuam os diretores da fundação, Jackson Arpini e Márcio Pires.

Arpini destaca que para regularização destas pendências estão sendo captados recursos extras, considerando que a instituição não tem recursos orçamentários que permite obras deste valor, que ultrapassam o montante e de R$ 1 milhão. "Parcerias e apresentação de projetos aos entes parceiros são as alternativas viáveis", coloca o diretor.