Venâncio Aires lança programa que oferece 60 cursos gratuitos

Foi iniciada a programação que marca a retomada dos programas de qualificação da mão-de-obra em Venâncio Aires. O programa Qualifica Venâncio, promovido a partir de recursos próprios do município, foi lançado pela prefeitura. Ofertando cerca de 60 cursos, para até 713 pessoas, totalizando 2.150 horas de qualificação, o programa visa preparar e aperfeiçoar para o mercado de trabalho e ainda oferecer oportunidade de qualificação para trabalhadores já empregados, que busquem aumento na renda.

"Vivemos a realidade que se vive em todo país, a falta de mão-de-obra qualificada. Sabemos que os recursos são escassos, mas a partir desse diagnóstico preciso, feito pela equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Sine e Central do Empreendedor quanto às reais demandas das áreas que tem maior falta de profissionais, estamos marcando uma retomada da qualificação da mão-de-obra", destacou o prefeito Jarbas da Rosa. Cerca de R$ 310 mil estão sendo investidos pela prefeitura.

A realização dos cursos tem parceria com o Senai, Sesc, Sebrae e Fisk, cujos representantes participaram da cerimônia de lançamento do programa. "Agradecemos ao município por nos permitir participar desse programa, colocamos a estrutura do Senai à disposição e o que for necessário. Venâncio Aires enxerga algo muito importante, que nem todos os municípios veem, que essa necessidade e importância de preparar os trabalhadores", destacou Daniel Machado, gerente operacional do Senai, que falou em nome dos parceiros.

O secretário de Desenvolvimento Social, Nelsoir Batisti, explicou a sistemática do programa ao longo do ano. Os primeiros cursos acontecem já em abril para Assistente de Recursos Humanos, Torneiro Mecânico, Assistente Financeiro, Soldagem e Atitude Empreendedora. As inscrições para estas áreas iniciam no sábado (26), no saguão da prefeitura que vai estar aberto das 8 horas ao meio-dia. Ao longo da semana, as inscrições podem ser feitas no site da prefeitura (venancioaires.rs,gov.br), no Sine e Central do Empreendedor.