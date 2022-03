Empreendimento de R$ 80 milhões com apartamentos e lojas será erguido em Canoas

Foi lançada esta semana a pedra fundamental do Cosmopolitan Central Town, novo empreendimento que prevê investimentos de R$ 80 milhões e a geração de 70 empregos diretos em Canoas. Serão três torres, com mall de 30 lojas e 156 apartamentos de alto padrão.

O conjunto de três torres, sendo uma com 11 andares e duas com 12 andares, já começou a ser construído na Rua Dr. Frederico Guilherme Ludwig, 219, no Centro. "Estamos trazendo um conceito cosmopolita, que acompanha o desenvolvimento local", destacam Douglas Pires e Marcos Reis, representantes da Cidade Urbana, incorporadora e construtora responsável pelo projeto.

A escolha do endereço, de acordo com eles, foi baseada na localização privilegiada e no grande número de negócios que têm se instalado na região. A previsão de entrega do empreendimento é de até 60 meses. "Este será o empreendimento mais moderno da cidade", comemorou a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Simone Sabin, ao descerrar a placa inaugural.

A secretária destaca ainda que, além do estímulo à economia, a empresa vai trazer inovação também para o espaço público, ao adotar uma praça em frente às torres. "Será a primeira praça da cidade com banheiro autolimpante e água mineral para a comunidade", anuncia.