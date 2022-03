Farmácias terão aplicação de vacina contra a Covid em Santa Maria

A vacinação contra a Covid-19 passará a ser realizada também em farmácias da rede privada de Santa Maria. O vice-prefeito, Rodrigo Decimo, e o secretário de Saúde, Guilherme Ribas, assinaram o termo de cooperação com representantes da São João e da Panvel, farmácias que possuem salas de vacina habilitadas pela Vigilância em Saúde. As ações serão sempre por agendamento pelo site da Prefeitura e estarão inseridas na Agenda de Vacinação junto às demais que ocorrem nos pontos já conhecidos.

A primeira oportunidade que a população terá para receber o imunizante em uma farmácia será neste domingo (27), na Farmácia São João localizada na rua Maranhão, número 79, no bairro Tancredo Neves, entre 14h30min e 17h30min. O agendamento para essa data abrirá nesta sexta-feira (25), quando as outras ações para a próxima semana também serão publicadas.

A aplicação será feita por profissionais das próprias farmácias. A previsão é que sejam aplicadas de 20 a 30 doses a cada hora. As farmácias trabalharão com o público acima de 18 anos, sendo para primeira dose, segunda dose, dose de reforço e quarta dose para imunossuprimidos. O Setor de Imunizações da prefeitura vai disponibilizar as vacinas para as equipes da rede privada semanalmente. O termo de cooperação tem vigência de um ano e não prevê repasses financeiros.

Com o ingresso dos novos pontos, o município passa a disponibilizar a vacina contra a Covid-19 diariamente, seja com a oferta em postos de saúde ou nas farmácias. O período para reservar horário se encerra às 8h do mesmo dia. Caso a ação ocorra pela tarde, se encerra às 14h do dia anterior. "Trata-se de mais uma forma ampliação dos locais de vacinação que a prefeitura está disponibilizando para dar ainda acesso à população e ter mais parcerias, com mais datas e horários. É algo novo e tem tudo para ser uma parceria de sucesso", afirma o secretário Guilherme Ribas.