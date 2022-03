Santa Cruz do Sul apresenta proposta de reajuste para os servidores

A prefeitura de Santa Cruz do Sul apresentou a proposta de reajuste salarial e no vale-alimentação aos representantes do sindicatos que representam a categoria. Além da reposição da inflação estimada em 11% já agora em abril, o Executivo propõe aumento real de 3,3% em julho.

Com o reajuste, o vale-alimentação deve aumentar de R$ 587 para R$ 670. A previsão é que o pagamento do vale com o acréscimo seja realizado já no dia 13 de abril, junto com a antecipação da primeira parcela do 13º salário.

A prefeitura também deve implementar o vale-feira no valor de R$ 100,00 a partir de janeiro do próximo ano. O objetivo é incentivar a alimentação saudável e apoiar os agricultores familiares do município. Um projeto de lei criando o benefício ainda precisa ser aprovado na Câmara de Vereadores, além da definição da operadora, por isso a necessidade de um prazo maior.

A proposta apresentada ainda prevê que sete funções passem por aumento de padrão, beneficiando cerca de 500 servidores. O critério utilizado para a definição das categorias foi as que recebem atualmente a menor remuneração e nunca tiveram alteração.

Conforme parecer da Procuradoria-Geral do município, os mesmos valores serão aplicados para os professores da rede municipal, que ainda terão implantado o direito a um terço da jornada de trabalho para atividades extraclasse a partir de julho deste ano. A prefeitura ainda propôs a criação de um grupo de trabalho cpara estudo sobre uma futura implantação do plano de saúde dos servidores municipais.