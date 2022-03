Sapiranga terá apoio do BRDE para modelar PPP da iluminação

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) inicia uma nova etapa na parceria que tem com os municípios a partir desta quinta-feira (24), passando a atuar também na estruturação de projetos para futura participação de parceiros privados. Durante a Assembleia de Verão 2022 da Famurs (Federação das Associações Municipais do RS), que ocorre na cidade de Torres, o banco e a prefeitura de Sapiranga assinaram acordo de cooperação técnica para seleção e elaboração de iniciativas visando a concessão de ativos e parcerias público-privadas (PPPs).

A prioridade é a modelagem para licitação do projeto de iluminação pública para a cidade, localizada no Vale do Sinos e com uma população ao redor de 80 mil habitantes. É a primeira vez que o BRDE atuará em parceria com prefeituras da região na estruturação direta de um projeto para concessão. "O banco já tem um histórico de apoio aos municípios através de financiamento de obras e outros investimentos, inclusive auxiliando com assistência técnica nos projetos, mas com esse formato estamos inaugurando uma nova fase que tem grandes perspectivas de sucesso", destacou o diretor de Planejamento do BRDE, Otomar Vivian.

No ato de assinatura do acordo, a prefeita Carina Nath relatou as dificuldades que enfrentou e muitas negativas em ter o apoio de órgãos federais na estruturação de um projeto de iluminação pública para cidade. "O BRDE acabou nos salvando. Queremos qualificar, ganhar em eficiência nos serviços que prestamos", acentuou ela.

A instituição financia investimentos em obras de urbanização e mobilidade, saneamento, instalações físicas, maquinário, maior eficiência na iluminação pública e gestão de resíduos. Reunindo prefeitos e representantes dos 497 municípios gaúchos, o evento anual organizado pela Famurs termina nesta sexta-feira (25)