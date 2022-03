Encantado vai promover conferência voltada à inovação

Com o objetivo de aprofundar o debate e buscar novos subsídios para a elaboração da Lei Municipal de Inovação, Encantado realiza, no dia 2 de abril, a 1ª Conferência de Inovação e Tecnologia. O tema já vem sendo trabalhado pela prefeitura e pelos voluntários do Programa de Desenvolvimento Econômico Local (Prodel) nas reuniões do Conselho Deliberativo e da Câmara Técnica da Inovação.

Agora, a proposta é abrir o assunto para o conhecimento e a participação da comunidade na construção dos artigos da legislação que vai gerar, principalmente, os programas de incentivos para a criação de um ambiente de inovação no município. A primeira atividade, na Escola Érico Veríssimo, será reservada para o cadastro de currículos, organizado pela Associação Comercial e Industrial de Encantado (ACI-E), e o cadastro de serviços da secretaria de Saúde.

Após, serão organizadas visitas guiadas ao Contêiner Maker da escola. O local receberá um laboratório para uso dos alunos do turno inverso, com atividades na área de inovação e tecnologia, como impressora 3D, drones, arduíno, entre outras. Paralelamente estarão expostos no pátio da escola os cases de inovação desenvolvidos em Encantado e região.

Às 10h, a Associação de Jovens Empreendedores do Vale do Taquari (AJEV) apresentará uma ideia de evento para os próximos meses em Encantado, também direcionado para a inovação. Já às 10h30min inicia a conferência pública com foco na Lei de Inovação. A Mesa de Abertura terá a participação dos presidentes do Conselho de Desenvolvimento do Prodel (prefeito de Encantado, Jonas Calvi, empresária Renata Galiotto e bancário Vitor Fontana), do presidente da Câmara de Vereadores, Valdecir Cardoso, do presidente da ACI-E, Álex S. Herold, e de representantes das universidades locais.