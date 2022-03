Museu do Festival de Cinema de Gramado ganha projeto interativo

Em um ano tão marcante para a história do cinema nacional, em que o Festival de Cinema de Gramado completa 50 anos, o museu reabre as portas com um projeto arquitetônico totalmente novo, mais moderno e interativo. Responsável por toda a concepção do museu desde 2016, ano de sua fundação, a Gramado Parks, grupo de hospitalidade e entretenimento com sede na Serra Gaúcha, também idealizou o novo projeto e conduziu a modernização do espaço junto a um time de experts.

O grupo entende o museu como uma oportunidade de colaborar com a cultura e história do país, que caminha junto e está totalmente atrelada ao turismo brasileiro, especialmente ao de Gramado. "Nós temos como propósito unir o melhor da hospitalidade e entretenimento para realizar sonhos, aproximar famílias e gerar memórias encantadoras. O Museu do Festival de Cinema de Gramado representa muito bem isso e oferece experiências únicas aos visitantes e comunidade da região", explica Anderson Caliari, presidente da empresa.

No museu, a história do cinema é narrada e vivenciada em mais de 25 atrações dedicadas à trajetória da cidade e ao Festival de Cinema de Gramado, evento icônico e muito respeitado pelos profissionais do setor, além de destacar também o cinema nacional e Latino. A historiadora do museu, Indiara Seibt, explica que além da modernização do local, o novo museu tem um espaço denominado "Festival Projeta - Novos Cineastas", que foi pensado para oferecer e incentivar o trabalho de novos produtores de curtas metragens. "Haverá um edital para escolher trabalhos de dois diretores que poderão expor seus curtas por cerca de três meses no museu. A ideia é apoiar o futuro do cinema e dar espaço para novos talentos como uma forma de continuar investindo no desenvolvimento da arte e cultura do Brasil" explica.

A história ao longo da mostra é contada por diversas formas de comunicação, textos interativos, conteúdos audiovisuais, além de diversas brincadeiras lúdicas. No centro do museu há uma instalação que permite a transmissão de filmes em cartazes ou também projetos didáticos e educativos, direcionados a pequenos grupos. Há ainda uma playlist composta por trilha sonoras de filmes do cinema brasileiro e salas que exploram matérias memoráveis.

O espaço funciona todos os dias,, das 11h às 19h. O valor do ingresso é de R$ 50,00 (inteira), R$ 25,00 (meia )e R$ 15,00 para moradores de Gramado. Devido a medidas protetivas em relação à pandemia do Covid-19, só serão permitidos grupos de no máximo 20 pessoas.