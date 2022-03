UCPel vai lançar 34 salas para atendimento médico

Até outubro, o Campus Saúde da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) contará com um novo prédio que abrigará consultórios médicos. A obra, em andamento, prevê a construção de 34 salas dedicadas ao atendimento de especialidades como ginecologia e obstetrícia, pediatria, oftalmologia e otorrinolaringologia.

O projeto atende às necessidades de cada especialidade e suas peculiaridades, além de contar também com ambientes de apoio, área de recepção e espera para os pacientes, salas de utilidades e banheiros. Segundo a arquiteta Luciane Cardoso, que conduz o processo, a obra está na fase estrutural de concretagem de pilares e marcação de alvenaria. Além do novo prédio também ocorre a requalificação da estrutura que já existia no local. "Esse projeto caracteriza-se pela integração entre um prédio existente e uma nova construção de modo a otimizar além de espaços, tempo e investimentos", explica a arquiteta.

Para a coordenadora do curso de Medicina, Regina Bosembecker, a ampliação dos consultórios permite aumentar os atendimentos à população, o que possibilita ao aluno ter uma maior e melhor experiência prática. Segundo ela, mais pessoas poderão ser ajudadas e mais patologias conhecidas e tratadas. "A ampliação das salas de estudos facilita a discussão desses casos, a busca por material científico atualizado e melhor resultado para os pacientes. É fundamental ter em mente que o benefício é para todos", conclui a docente da Católica de Pelotas.

A construção dos novos consultórios no Campus Saúde também faz parte do Projeto Medicina UCPel. A iniciativa prevê investimentos em diversas áreas até 2023, ano em que o curso passará a contar com um total de 1.080 alunos.