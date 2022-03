Sapiranga ganha aviário que comporta até 30 mil aves

O segundo aviário construído em Sapiranga já está em reta final de conclusão. O proprietário, Arciones Pinto, prevê uma criação de 30 mil aves. Localizado em Picada Verão, faltam apenas alguns detalhes de estrutura do aviário para a conclusão da obra, que tem previsão para ficar pronta em cerca de dois meses.

O local possui um pavilhão para a criação de frangos de corte com o total de 2.310 metros quadrados. Com a expectativa de construir mais um aviário em breve, Arciones comenta a expectativa de iniciar os trabalhos. "Ter uma renda através do aviário e poder sustentar minha família com esse trabalho é um sentimento incrível. O apoio da prefeitura foi fundamental", explicou ele.

Desenvolvendo programas de incentivo aos agricultores em diversas áreas, o segundo aviário recebeu subsídio, por meio da secretaria municipal de Agricultura, para a terraplanagem. O secretário de Agricultura, Valdes Araújo, explicou sobre a importância da construção do segundo aviário na cidade. "Ficamos contentes em poder proporcionar auxílios que ajudam estas famílias de produtores a aumentar sua renda e consequentemente movimentar a economia da nossa cidade", explicou.