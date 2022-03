Aumento no número de casos de dengue faz prefeitura de Parobé promover mutirão de limpeza em bairros

Devido ao expressivo do aumento do número de casos de dengue no município, a prefeitura de Parobé promoverá mutirões de limpeza em diversas localidades da cidade. A ação ocorre em uma parceria entre as Secretarias de Saúde, Obras e Meio Ambiente, seguindo a orientação do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, para eliminação dos criadouros de mosquitos.

Dois mutirões de limpeza estão agendados para os próximos dois sábados: no sábado (26), nos bairros Planalto e Vila Feliz; e no dia 2 de abril, na região do bairro Jardim, entre as ruas Djamo Haak e Alberto Felipe Gelinger, e ruas Eliseu Bauer e João Cardoso. O mutirão ocorrerá das 8h às 11h30min.

Durante a ação, agentes da prefeitura farão visitas em todas as casas abertas, auxiliando a eliminar focos de água parada. Ao mesmo tempo, equipes vão recolher objetos que possam acumular água e servir de criadouro. Para isso, é preciso que a comunidade deposite na calçada no dia da ação os recipientes que podem acumular água para que sejam recolhidos. A própria equipe poderá ajudar os moradores a fazer a triagem desse material para descarte.