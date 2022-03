PRF e prefeitura firmam termo de cooperação por informações em Passo Fundo

A prefeitura de Passo Fundo e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) assinaram um termo de cooperação que possibilitará o compartilhamento de plataformas digitais e a troca de informações. A medida ampliará a atuação do município e do órgão, impactando diretamente em mais segurança para a população.

O secretário municipal de Segurança, João Darci Gonçalves, explicou como essa integração fortalecerá o trabalho do setor. "Utilizar uma plataforma da PRF para fazer registros de ocorrência de trânsito, e esses dados serão compartilhados com o órgão. Em contrapartida, a PRF poderá acessar nossos equipamentos de videomonitoramento, especialmente, as câmeras OCR, que permitem a leitura de placas de veículos e que identificam veículos furtados, roubados ou que possuem algum outro problema e são solicitados judicialmente", considerou.

Tendo em vista como as ferramentas poderão ser utilizadas, o superintendente da Polícia Federal, Luís Carlos Reischak Júnior, avaliou que a cooperação traz resultados para a região. "Passo Fundo tem a maior delegacia da PRF no Estado. É difícil vermos uma sinergia tão grande como essa da região, e os resultados disso são representativos com ações que beneficiam a população", acrescentou.

Ele também lembrou de uma conquista importante que será efetivada para a PRF de Passo Fundo e que teve a participação da prefeitura: a reestruturação da delegacia. "A PRF existe há 94 anos, mas somente com a constituição de 1988 adquiriu independência. E, neste processo, contamos com a ajuda dos municípios para que tivéssemos condições para operar. Também, recebemos recentemente a confirmação de R$ 4 milhões em recursos federais para a reestruturação da unidade, um investimento muito importante para a região cujo projeto teve apoio do município", disse.