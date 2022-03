Alimentação e vestuário elevam inflação em Caxias

A Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (IPES) da Universidade de Caxias do Sul (UCS) apresentou o Índice de Preços ao Consumidor do município, que teve um aumento nos preços de 0,57% no mês de fevereiro. A variação percentual acumulada do IPC-IPES nos últimos doze meses alcançou 11,06%.

De acordo com o instituto, do total de 320 subitens que compõem a estrutura do Índice de Preços ao Consumidor, 95 aumentaram de preços no mês em questão, 68 tiveram seus preços reduzidos e 157 permaneceram com seus preços inalterados.

No mês de referência, dos sete grupos de produtos que compõem o indicador, dois apresentaram contribuição positiva para o aumento do índice: alimentação e vestuário. Tiveram variação negativa: habitação, saúde, higiene pessoal e transportes.

Já o custo da cesta básica observado na cidade de Caxias do Sul no mês de fevereiro passou para R$ 1.147,86. A alta foi de 1,73% (R$ 19,57) em relação ao mês anterior, quando custava R$ 1.128,29. A elevação verificada no mês em curso deve-se à alta nos preços dos produtos de alimentação.

No mês de fevereiro, observou-se que, dos 47 produtos que compõem a cesta, 35 aumentaram de preço, 11 tiveram seus preços médios reduzidos, e um permaneceu com seu preço inalterado. Por ordem de elevação, entre janeiro e fevereiro, destacaram-se o xampu, o detergente líquido, o pão de forma, a maionese e a coxa de frango. Os cinco produtos destaques na redução de preços são: papel higiênico, pão caseiro, salsichão, mamão e costela suína.