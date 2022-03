Feirão vai oferecer 500 vagas de emprego em Canoas

A primeira edição do Feirão da Empregabilidade QI pretende acelerar o aquecimento do mercado em Canoas e na Região Metropolitana, ao conectar profissionais em busca de recolocação a mais de 500 vagas de emprego. O feirão acontece na sexta-feira (25), das 9h às 15h30, na Escola QI Canoas. Empresas como Grupo Rede Brasil, MRV Construtora, Oi e CIEE estão entre as que participam do evento.

Além das seleções que ocorrerão no local, haverá um mural com centenas de outras vagas abertas para candidatura imediata. A programação conta, ainda, com palestras sobre temas que envolvem empregabilidade e qualificação. Os ministrantes convidados são profissionais e especialistas da área, entre eles, o palestrante, Kaká D'Avila, que criou diversas iniciativas voltadas à empregabilidade, incluindo o projeto Delivery de Currículos.

Oficinas também integram a programação e abordarão temas relevantes como a elaboração de um currículo atraente e a preparação para entrevistas. Haverá, ainda, a aplicação gratuita de testes de perfil profissional, com resultados disponibilizados na hora. Candidatos que desejarem participar devem lembrar de levar documento de identificação e cópias impressas do seu currículo. A unidade QI Canoas fica na rua Victor Barreto, 780, em frente à estação Mathias Velho da Trensurb.