Teutônia adquire aparelho para a realização de colposcopia

A secretaria de Saúde de Teutônia adquiriu um colposcópio ginecológico, que possibilita a realização de colposcopia, um exame muito importante para avaliar o trato genital inferior feminino, principalmente o colo do útero, pois algumas lesões encontradas podem evoluir para complicações mais sérias. Através deste exame também é possível realizar a coleta de material para biópsia, quando necessário.

A aquisição ocorreu como forma de solucionar a dificuldade em contratar ou firmar convênio para prestação destes serviços, visto que são exames relevantes, que precisam ser realizados com a maior brevidade em mulheres que apresentam alteração no exame de pré-câncer, e necessitam de avaliação mais detalhada. Estes exames passaram a ser realizados no Centro Avançado de Saúde (CAS) do bairro Canabarro. O principal objetivo é investir em prevenção, agilizando o serviço, a fim de possibilitar o diagnóstico precoce.