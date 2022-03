Terreno do Daer é repassado para a prefeitura de Lajeado

O prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo, assinou a escritura que registrou a propriedade sobre o terreno de 6.666,27 metros quadrados, onde funciona a sede do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (Daer), no centro da cidade, para o município de Lajeado. A doação ocorreu mediante contrapartida municipal que se concretizará com duas obras.

Uma delas é a execução e custeio, com prazo de até 12 meses, de um novo trevo na ERS-130, nas imediações da fábrica da BRF, a fim de construir uma passagem inferior à rodovia que solucione o gargalo viário que se forma no local nos horários de pico no trânsito. Além disso, vias laterais à rodovia que já foram abertas pela prefeitura, posteriormente serão pavimentadas, desde o atual trevo em frente a BRF até a rotatória nas imediações do centro de distribuição da IMEC.

A outra obra a ser executada pelo município é a construção, no prazo de até 12 meses, de uma nova sede para o Daer, em terreno da autarquia localizado às margens da ERS 130, no bairro Campestre, com custo limitado de até R$ 1 milhão. Além disso, considera-se quitada a dívida de R$ 5 milhões do Estado do RS de valores devidos e não empenhados ao município de Lajeado dos programas pactuados pela secretaria da Saúde, referentes aos exercícios de 2014 a 2018.