Plano mapeia uso da água em áreas do interior de Estrela

A prefeitura de Estrela convocou as 29 sociedades de águas que compõem o sistema de abastecimento rural do município. O encontro teve como objetivo concluir o levantamento do uso de recursos hídricos no interior. O estudo faz parte do Plano de Saneamento Básico, que está sendo atualizado e deverá traçar investimentos para os próximos 20 anos.

Desde o custo com energia elétrica, para fornecer água às propriedades rurais até a capacidade de vazão dos poços e o valor da manutenção da rede precisam ser quantificados, para medir a eficiência do sistema. "Isso faz parte do levantamento da rede que não é de responsabilidade do município e nem da Corsan, e precisa estar mapeada no Plano Municipal de Saneamento Básico", explica Simone Schneider, diretora técnica da Lógica Gestão Ambiental Inteligente, empresa contratada para atualizar o plano.

De acordo com ela, a necessidade deste mapeamento diz respeito ao conjunto de ações e investimentos necessários a Estrela para as próximas duas décadas. "O município tem o poder de fiscalizar o serviço de abastecimento de água, é o ente federado que tem esta atribuição. É necessário saber se o sistema funciona de forma correta e quais são os pontos que precisam ser melhorados", pontua Simone.

No encontro, todos os presidentes e lideranças das sociedades receberam um formulário para ser preenchido e devolvido com as informações básicas de consumo. Por meio deste levantamento será dado o diagnóstico de cada rede de abastecimento e as necessidades de investimento a médio e longo prazo. "Ninguém está aqui para punir ou multar. Estamos todos aqui para melhorar o serviço", disse o presidente da Câmara de Vereadores, Márcio Mallmann, que também é usuário do sistema e sócio da Sociedade de Abastecimento de Águas de Linha Delfina.