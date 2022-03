Hospital de Sapiranga pleiteia verba estadual para investimentos

A direção do Hospital Sapiranga foi recebida pela secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann. O encontro teve o objetivo de debater a obtenção de recursos públicos para projeto da reforma do centro de parto normal da instituição, estimado em R$ 800 mil.

"Tivemos um retorno muito positivo e o governo do Estado acenou que as chances são muito boas. Trata-se de uma verba importante para readequar o espaço. Temos seis leitos de maternidade destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e quatro particulares e convênios. De todos os partos realizados, 52% são cesáreas, um número que pode ser considerado elevado", explicou a diretora do Hospital Sapiranga, Elita Herrmann.

A secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, concordou que o pleito tem relevância regional. "Vamos estudar a possibilidade da inclusão do projeto na terceira fase do programa Avançar na Saúde", falou a secretária.