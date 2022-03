Comissão debate o uso da Maesa em Caxias do Sul

Ocorreu na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, nesta semana, a primeira audiência pública do ano para debater a ocupação do complexo da Maesa por parte do município. A audiência foi conduzida pelo vereador Rafael Bueno, líder da Frente Parlamentar "A Maesa é Nossa", e contou com as presenças de representantes do Poder Executivo, a secretária do Planejamento, Margarete Bender, e a diretora de Equipamentos Culturais da Secretaria da Cultura, Magali Quadros.

Margarete destacou a importância das ações da Comissão Especial de Acompanhamento do Projeto de Uso e Gestão do Complexo Cultural e Turístico Maesa, instituída no âmbito do Executivo, com a participação de dezenas de entidades representantes de setores da comunidade. "Nunca é demais falar sobre este bem do Município. Precisamos nos aprofundar em cima do trabalho da ocupação e estamos fazendo. Já temos expostas algumas diretrizes fundamentais sobre a utilização do complexo, com ênfase a partir da cultura, turismo, lazer e memória da cidade", argumentou.

A secretária também citou que outra diretriz constatada indica que parte da área poderá ser utilizada em atividades voltadas ao Poder Público. Mencionou, ainda, outro elemento, a verificação dos condicionantes ambientais e características de valor arquitetônico, além da garantia de que a ocupação tenha uma gestão de sustentabilidade econômica.

A titular da pasta anunciou que a área de Parcerias Estratégicas, comandada por Maurício Batista, viabilizou edital para apresentação de projetos de interesse para a ocupação do Complexo da Maesa. O processo consiste em um Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) em que grupos propõem estudos da ocupação, contemplando o restauro, exploração, operação, manutenção e conservação da área.