Espécies de árvores são plantadas em bairro de Esteio

Cerca de 300 mudas de espécies nativas como ingá, ipês roxo e amarelo, figueira, pitangueira, jaboticabeira e camboim estão sendo plantadas em um terreno da prefeitura de Esteio no Loteamento Parque do Sabiá, no bairro Três Marias. A ação, coordenada pela secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio, é uma espécie de compensação ambiental que visa diminuir os prejuízos que o vendaval da tarde de 7 de março causou com a derrubada de dezenas de árvores em Esteio.

As mudas que estão sendo utilizadas são do Viveiro Municipal de Esteio. As mudas chegam ao local através da compensação ambiental, quando, por exemplo, uma pessoa precisa fazer a supressão de uma árvore para a construção de uma casa ou precisa cortar uma planta que já está morta e, para isso, tem que solicitar a autorização do município e doar novas mudas para o viveiro.