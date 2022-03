Parobé terá tarifa zero na passagem de ônibus por 6 meses

O transporte público em Parobé passou a ser gratuito para toda a população desde esta quarta-feira (23). O anúncio da novidade foi feito para a comunidade e autoridades pelo prefeito Diego Picucha, durante a apresentação do Parobé Pra Frente 3, um programa que reúne ações, projetos e investimentos da prefeitura que já ocorreram, estão em andamento ou ocorrerão em breve.

Durante o lançamento do Tarifa Zero, que aconteceu no Parque do Festejando, o prefeito apresentou os três ônibus que farão o transporte da comunidade. O benefício faz parte de um contrato emergencial com uma nova empresa de transporte público, assinado por seis meses, garantindo a gratuidade da tarifa dos ônibus para os cerca de 60 mil moradores da cidade, além de visitantes, acabando com um problema histórico do município com o transporte público.

A cidade do Vale do Paranhana se tornou uma das pioneiras no país a oferecer transporte público gratuito para a sua comunidade. Segundo estimativas, apenas cerca de 20 municípios em todo o Brasil oferecem esse benefício para toda a comunidade. Os ônibus de Parobé contam com acessibilidade, ar-condicionado e possuem média de 10 anos de uso.

O prefeito destaca que a economia gerada na redução de secretarias municipais, no valor gasto em diárias em relação a gestões anteriores, além de outros ajustes de gastos, possibilitou o investimento no contrato emergencial que será de cerca de R$ 70 mil mensais por um semestre.

"Essa foi uma ação planeja por muitos meses. Pesquisamos modelos de isenção implantadas na Europa, como Luxemburgo, primeiro país a ter transporte gratuito no mundo, e também em cidades do Brasil, como Vargem Grande Paulista, onde fomos no início do ano conhecer e aprender pessoalmente com a experiência da cidade paulista. Nosso compromisso é o de oferecer um transporte de qualidade e gratuito para a nossa comunidade, em especial para as pessoas que dependem diretamente das linhas dos ônibus para se deslocarem para o trabalho. Da mesma forma, a tarifa zero irá gerar economia para os passageiros e empresas, o que reduz a despesa com o vale transporte, auxiliando a força produtiva de nosso município e podendo atrair ainda mais empresas para nossa cidade", destaca o prefeito Diego Picucha.

O prefeito destaca ainda que para utilizar o transporte não é necessário cadastro prévio nem a apresentação de qualquer documento. "Ainda teremos a presença da catraca nestes seis meses, em que estaremos avaliando o fluxo de pessoas utilizando o serviço isento. Nossa ideia é que, a partir deste contrato emergencial de seis meses, tendo um retorno positivo da iniciativa, possamos licitar o serviço em longo prazo", finaliza.