Nova Petrópolis cria 10 roteiros turísticos voltados aos ciclistas

A cidade de Nova Petrópolis conta com 10 roteiros turísticos para serem percorridos de bicicleta pelo interior do município, através do aplicativo Strava. Desenvolvidos pela secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, em parceria com empresários da rede hoteleira, os trajetos podem ser acessados gratuitamente através do aplicativo, no perfil "Turismo Nova Petrópolis".

Os roteiros que podem ser percorridos são: Nova Colônias, com opção de trajeto curto e longo; Panelão passando por Gramado e retornando a Nove Colônias; Circuito do Morro Malakoff; Linha São Jacó, em direção a Pinhal Alto e à localidade de Jammerthal, em Picada Café; Bairro Piá até Arroio Paixão; Nove Colônias até Gramado, por um trajeto longo; Linha São Jacó até o Morro do Vento, em Picada Café; Canto Mass até Linha Nova; e Linha Olinda, passando por Linha Nova e Picada Café.

O secretário municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Rodrigo Santos, destaca a importância dos roteiros e do aumento dos praticantes de pedal desde o início da pandemia. "Nova Petrópolis e o seu interior tem sido o destino de diversos praticantes de pedal nos últimos anos. Com a pandemia, essas atividades ao ar livre passaram a ser ainda mais procuradas", destaca.

Ainda conforme o secretário, o público que pratica pedal tem trazido retorno para todo o trade turístico, uma vez que os caminhos são percorridos em grandes grupos, que costumam compartilhar suas vivencias com outros adeptos do esporte. "Percebendo esse aumento e cientes do potencial do nosso interior para essa atividade, lançamos os roteiros no Strava, em parceria com empresários da rede hoteleira e que são praticantes de pedal, para fomentar ainda mais essa prática em Nova Petrópolis", finaliza.