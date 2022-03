Páscoa em Gramado inicia com alta expectativa do comércio

Depois de dois anos sem as festividades de Páscoa por conta da pandemia, Gramado tem uma alta expectativa para a data em 2022. Acostumada a receber milhares de turistas na época, atraídos pelo chocolate artesanal, a cidade já está decorada e com a expectativa de ver cerca de 300 mil pessoas circulando a partir de sexta-feira (25), quando começa o Páscoa em Gramado, evento que engloba uma série de apresentações artísticas em pontos centrais da cidade.

Serão 24 dias com programação lúdica e religiosa na serra gaúcha. Um dos pontos altos será a Parada de Páscoa, que acontece aos fins de semana na avenida Borges de Medeiros, a principal do Centro da cidade, em que haverá a participação de diversos artistas, que trazem à tona um mundo incrível, que reúne personagens, artistas caracterizados, belas alegorias, coreografias, música e muito chocolate. Serão 10 paradas ao longo da programação, sempre a partir das 15h, com a presença do mascote do evento, o coelho Pascoalino.

Na parte religiosa, o Gramado Aleluia terá duas procissões ao ar livre. A Procissão de Ramos, que ocorre no domingo, dia 10 de abril, às 10h, saindo da Rodoviária até a Igreja São Pedro, e a Procissão de Passos, programada para sexta-feira Santa, dia 15 de abril, às 20h. Todos os eventos são gratuitos e cerca de 300 artistas estão envolvidos para as apresentações.

A gerente de eventos da Gramadotour, que organiza o Páscoa em Gramado, Kenia Jaeger, reitera que o otimismo não parte apenas do setor artístico, prejudicado com a paralisação das atividades, mas também do segmento de chocolates. Em 2020, a pandemia se instalou em março no Rio Grande do Sul, período cujo o qual as indústrias finalizavam a produção para a Páscoa. Cerca de 400 toneladas do doce foram produzidas, e houve uma quebra estimada de 80%.

Já em 2021, quando o cenário parecia melhorar, uma nova onda, também em março, gerou novos prejuízos ao setor, semelhantes ao do ano anterior. Dessa vez, com o horizonte mais claro pela frente, a expectativa é de reverter o quadro. "É um setor que emprega 3 mil pessoas, com 28 fábricas. Devem ser fabricadas 500 toneladas de chocolate para atender o público. Creio que seja o momento de voltarmos a falar do eventos, da alegria da Páscoa", disse Kenia, em visita ao Jornal Cidades.

Após dois anos sem atividades presenciais por conta da pandemia, a Páscoa em Gramado retorna com uma programação repleta de atrações. Os tradicionais espetáculos voltam revigorados de 25 de março a 17 de abril de 2022. Serão mais de 100 atrações em 24 dias de programação.

Uma das atrações previstas, o desfile Show de Páscoa - O Jardim Secreto do Senhor Coelho foi transferido para 2023. A decisão da Gramadotur foi motivada pela falta de mão de obra para produção dos carros alegóricos e adereços utilizados no desfile. Em função do adiamento do Carnaval em muitas cidades, as equipes especializadas na produção de desfiles alegóricos não participaram das licitações. A programação completa pode ser conferida no site (pascoaemgramado.net.br).