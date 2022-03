Feevale e Unisinos podem criar parcerias no Vale do Sinos

Os reitores Cleber Prodanov, da Universidade Feevale, e Sergio Mariucci, da Unisinos, se reuniram na em São Leopoldo. Na pauta, as tratativas para uma aliança entre as duas instituições em prol da educação no Vale do Sinos. Também participaram o pró-reitor Acadêmico e de Relações Internacionais da Unisinos, Guilherme Trez; a diretora de Relações Internacionais e Institucionais da Feevale, Paula Casari Cundari; o professor da Feevale e presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio dos Sinos (Consinos), Gabriel Grabowski; e o chefe de gabinete da Unisinos, Carlos Alberto de Oliveira Cruz.

As duas instituições vêm realizando encontros com o objetivo de unir esforços e trabalhar, ainda mais, em prol da educação e do desenvolvimento regional. As universidades do Vale do Sinos já integram, conjuntamente, vários projetos no Estado, como o Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung) e o Pacto Alegre, iniciativa de fomento à inovação que engloba outras universidades instaladas na capital gaúcha.

Entre as propostas discutidas, está a articulação de um plano de qualificação da educação no Vale do Sinos, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação e a aprendizagem dos estudantes. A iniciativa ainda deverá contemplar a formação inicial, continuada e a pós-graduação para professores e funcionários de escolas e a realização de eventos científicos e educacionais, entre outros objetivos.

Nas próximas semanas, representantes das duas universidades deverão se reunir novamente para o alinhamento das ações. A tendência é de que as instituições de ensino anunciem em quais áreas irão formar a parceria.