Hospital de Triunfo recebe a doação de usina de oxigênio

O Hospital de Caridade Santa Rita (HCSR), de Triunfo, recebeu, uma usina de oxigênio com capacidade de 10 metros cúbico/hora. O equipamento, com valor de R$ 455 mil, fornece oxigênio para pacientes. Seu uso foi ampliado no combate à Covid-19 e possui recurso para atender 50 pessoas, atual capacidade total do hospital. A nova estrutura trará também uma economia de R$ 8 mil mensais ao hospital

"Toda vez que a gente reduz custo em uma área, acabamos agregando qualidade em outros setores, qualificando outros serviços. Então, além da redução de custo mensal, pois somos um hospital de pequeno porte, tem a questão da segurança de não depender de terceiros para o fornecimento de O2, ainda que não tenha faltado aqui no Rio Grande do Sul, durante a fase mais crítica da pandemia. Agora, estamos gerando nosso próprio oxigênio hospitalar. Então, essa usina nos dá maior autonomia", relata o diretor do HCSR Jeferson Alonso.

Outro benefício da usina de oxigênio é a possibilidade de envasar mensalmente 200 cilindros de oxigênio da prefeitura para pacientes que necessitam de atendimento em casa, um total de 240 famílias beneficiadas, sendo algumas delas, com sequelas da Covid-19. "É um grande avanço para a saúde de Triunfo. Isso nos dará uma maior segurança e autonomia. São centenas de triunfenses que necessitam diariamente deste produto", complementa o prefeito de Triunfo, Murilo Machado. Hoje, 95% dos atendimentos do hospital são realizados pelo SUS.

A ação - primeira de outros cinco hospitais contemplados - foi realizada pela Braskem, através do Salvando Vidas, programa criado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para arrecadação de recursos voltados ao combate à Covid-19, em um esforço conjunto entre o banco e a iniciativa privada. Para cada real doado, o valor é duplicado pela instituição financeira. Ainda estão em tratativas um aparelho de RX Transportável Digital, que deve ser destinado ao Hospital Montenegro ainda no primeiro semestre. Em todo o Brasil, as doações realizadas pela Braskem por meio do programa do BNDES já somam mais de R$ 3 milhões e contemplam 12 hospitais públicos localizados na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, além do Rio Grande do Sul.