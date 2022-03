Centro de referência para o autismo é aberto em Capão da Canoa

Na terça-feira (22) foi inaugurado o Centro Regional de Referência em Transtorno do Espectro do Autismo, após convênio firmado entre a prefeitura de Capão da Canoa e o governo estadual. O espaço oferece retaguarda assistencial e suporte técnico-pedagógico às equipes de saúde, educação e assistência social no atendimento às pessoas com autismo e suas famílias.

O programa TEAcolhe tem como objetivo organizar e fortalecer as redes municipais de saúde, de educação e de assistência social no atendimento às pessoas com autismo e suas famílias. O programa busca envolver escolas, postos de saúde, centros de atendimento e comunidade, atuando de forma integrada. A secretária de Saúde, Nuna Pereira, afirma que o objetivo é seguir trabalhando para ampliar as políticas públicas inclusivas.