Nova perimetral de Santa Maria deve ficar pronta ainda em 2022

A prefeitura de Santa Maria avançou em mais uma etapa da obra da nova perimetral. Neste mês são realizados os serviços que compõem a estrutura para preparar a base da pavimentação, isto é, a colocação de pedras graúdas e intermediárias para o travamento (colocação de pedra miúda, pó-de-pedra e brita, para fazer o travamento da pedra mais graúda), no trecho entre as ruas Ernesto Beck e a José Barin.

Quando for finalizada, com terraplanagem, pavimentação, drenagem pluvial, passeio público, ponte, sinalização viária, galeria e rótulas, a perimetral terá quatro pistas, duas em cada sentido. A obra estava orçada em R$ 9.9 milhões, mas como passou por um processo de reprogramação, reajuste e reequilíbrio financeiro em função do aumento do valor dos materiais para a construção durante a pandemia, o investimento já passa dos R$ 13 milhões. Os serviços devem se estender por mais alguns meses de 2022, até que a obra seja concluída.

"Já foram feitos aproximadamente 1,3 quilômetros de escavação e colocação de pedras para reforço de um dos lados da avenida. Após, serão feitos alguns ensaios para se obter o controle tecnológico visando a qualidade da obra, e assim, poder iniciar a colocação de rachão e base de brita para posterior meio-fio com asfalto no trecho a partir da ponte próxima ao Colégio Militar. Neste local, também houve a necessidade de se fazer uma escavação bem maior, pois o subleito era de material inadequado e estava extremamente encharcado provocando inclusive que as máquinas e caminhões tivessem dificuldade de se locomover. Em alguns pontos, foi preciso escavar até mais de um metro. Com isso, evoluímos o serviço com a colocação de drenos profundo em areia para melhorar as condições de todo o funcionamento da estrutura do pavimento no futuro", explica o secretário de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos, o engenheiro José Antônio de Azevedo Gomes.

Para o prosseguimento da obra, foi necessário o reajuste contratual, que está em fase final de estudo para reequilibrar os valores da obra. Esses trâmites são necessários nesta fase final para viabilizar a plenitude da construção tanto da ponte quanto da obra, uma vez que há preocupação quanto ao atraso no recebimento de materiais e na possibilidade de reajuste de valores do Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP)