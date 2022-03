Santa Cruz do Sul terá ação voltada a jovens de até 16 anos

Em uma parceria entre a secretaria municipal de Habitação, Desenvolvimento Social e Esporte de Santa Cruz do Sul e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), ocorrerá na quinta-feira (24), no Cras Integrar, do bairro Bom Jesus, uma oportunidade para os adolescentes e jovens se inscreverem para buscar uma vaga no mercado de trabalho. Na ocasião, jovens a partir de 14 anos poderão se inscrever para concorrerem a uma vaga através do Programa Jovem Aprendiz, e acima dos 16 anos para buscarem uma oportunidade de estágio.

A ação foi feita para inserir adolescentes e jovens no mercado de trabalho, e inclusive oportunizar cursos profissionalizantes. "Oferecer à nossa juventude uma oportunidade no mercado de trabalho, possibilita ascensão social, aprendizado, e muitas vezes melhoria na condição de vida desses alunos. Temos que fazer o possível para proporcionar melhor qualidade de vida e formação a eles", afirmou a prefeita Helena Hermany.

Na última semana, a mesma iniciativa ocorreu no Cras Beatriz, do bairro Santa Vitória. De acordo com a diretora de Desenvolvimento Social, Priscila Froemming, 74 cadastros foram realizados. Para realizar a inscrição, o estudante deve portar documentos como RG e CPF, carteira de trabalho impressa ou digital, e comprovante de residência.