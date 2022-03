Bairro de Canoas recebe nova unidade de atendimentos nesta quarta-feira

A nova Unidade de Saúde Mathias Velho, em Canoas, está prestes a ser entregue para comunidade. Depois de passar por uma grande reestruturação, o espaço de saúde será reaberto na quarta-feira (23), às 14h, com uma solenidade oficial e o início do atendimento à comunidade.

A obra, que começou em julho de 2021, teve investimento de R$ 471.2 mil entre infraestrutura, mobiliário e equipamentos, possibilitando melhora na qualidade do espaço e, consequentemente, no acolhimento aos usuários. Dentre as mudanças, destaque para a ampliação das duas salas de atendimento odontológico e os cinco consultórios médicos. A unidade ganhou ainda uma rampa de acesso, divisórias e janelas novas, pintura externa e interna e a substituição total das redes elétrica e hidráulica.

No local, são oferecidas consultas de pré-natal, puericultura, acompanhamento de pacientes crônicos, saúde da mulher, consultas odontológicas, realização de vacinas, testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatites B e C, curativos, procedimentos ambulatoriais e visitas domiciliares. O local vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h. O endereço é avenida Rio Grande do Sul, 1615.