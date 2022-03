Entidade de Lajeado promove evento de Páscoa solidário

A Unidade Parceiros Voluntários (UPV) Lajeado lançou a campanha "Páscoa Solidária". o Objetivo do movimento, que segue até o dia 13 de abril, é arrecadar doações de doces que, posteriormente, serão distribuídos às entidades conveniadas à UPV. A iniciativa tem o apoio da Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil), onde a unidade está sediada. As doações podem ser feitas por pessoas físicas ou empresas na sede da Acil, na rua Silva Jardim, nº 96, Centro de Lajeado, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 18h.

Todos os itens arrecadados serão separados e distribuídos para as organizações conveniadas à UPV no dia 14 de abril. Segundo a coordenadora da UPV Lajeado, Gilmara Scapini, são aceitas caixas, barras e ovos de chocolate, balas e pirulitos. "Essas doações serão separadas e divididas para as crianças e adolescentes das oito entidades conveniadas", comenta.