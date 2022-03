Aniversário de 136 anos de Taquara terá passeio ciclístico

Será promovido em 17 de abril o 7º Passeio Ciclístico de Taquara, em comemoração ao aniversário de 136 anos da cidade. O evento organizado pela secretaria de Educação, Cultura e Esporte e pela diretoria de Esporte visa integrar a comunidade, além de incentivar a prática esportiva entre os taquarenses, objetivando a melhora da saúde física, mental e emocional.

O passeio ciclístico iniciará, às 9h30, na Praça Marechal Deodoro, percorrendo as ruas Tristão Monteiro, Ernesto Alves e Professor Nestor Paulo Hartmann, finalizando no Parque do Trabalhador, onde haverá o sorteio de brindes e prêmios. Para participar não há necessidade de fazer inscrição, basta se fazer presente na Praça e garantir a participação nos sorteios retirando as pulseiras de identificação com os organizadores do evento no início do percurso.