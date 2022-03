São Leopoldo cria iniciativa para famílias carentes

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi fez a entrega do projeto do programa São Léo Mais Renda ao presidente da Câmara de Vereadores, vereador Rogel da Silva Correa, Tarzan, em solenidade realizada no Centro Administrativo. A proposta destina-se às famílias que estão em situação de pobreza e extrema pobreza no município.

Vanazzi explica que o um programa é destinado para cerca de 2 mil famílias que residem na cidade. "Vamos articular esse programa com o comércio local, gerando assim emprego e a fomentação do comércio em nossa cidade" pontuou.

O secretário de Assistência Social (SAS), Fábio Bernardo, comenta o trabalho feito pelas equipes para cadastrar as famílias e garantir sua adesão ao projeto. "Conseguimos incluir mais de 90% das famílias que estão no Cadastro Único (CadÚnico) no programa Auxilio Brasil, através de uma busca ativa juntamente com os Centro de Referência da Assistência Social (Cras) fazendo os cadastros nos território", ressaltou.