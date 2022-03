Franquia de lojas de óculos abre cinco lojas no interior do RS

O Mercadão dos Óculos anunciou a inauguração de 15 lojas em março. As novidades estão localizadas nas cidades de São Francisco de Paula, Portão, Santa Cruz do Sul, Tapejara e Tapejara, no Rio Grande do Sul, além de outras espalhadas pelos demais estados. Com exceção de Santa Cruz do Sul, que já contavam com unidades da franquia, as outras são primeiras franquias.

Atualmente a rede conta com mais de 550 óticas entre operação e implantação. "Foram 30 lojas em dois meses. Entre as quase 3 mil marcas, o Mercadão dos Óculos é uma das poucas que mantem um forte ritmo de expansão apesar dos problemas gerados pela pandemia", afirma Gustavo Freitas, CEO da marca.

Além disso, parte das 15 unidades que estão sendo inauguradas são gerenciadas por multifranqueados. Apenas em 2021, das 171 franquias vendidas, 43% foram para esse público. E, hoje, cerca de 50% de todas as franquias do Mercadão dos Óculos pertencem a esse tipo de empreendedor. Fábio Nadruz, diretor de operações da franquia Mercadão dos Óculos, destaca o trabalho com multifranqueados. "Temos cases de multifranqueados com dez unidades e franqueados que, após um mês de operação, já investiram em outra praça". Para este ano, a franquia Mercadão dos Óculos estima inaugurar 168 lojas em todas as regiões do Brasil e alcançar a marca de 700 unidades.