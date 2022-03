Gabinete de gestão retoma reuniões após cinco anos em Santa Maria

Para atender a uma demanda dos órgãos de segurança pública, a prefeitura de Santa Maria promoveu a retomada das reuniões do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M). Depois de cinco anos parado, o grupo voltou a se encontrar esta semana, na sede da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria (Cacism). O objetivo do encontro foi ouvir os integrantes sobre as experiências anteriores do GGI-M, que foi criado por lei em 2009 e reorganizado em 2019, e levantar as pautas prioritárias a serem tratadas no futuro, de forma periódica.

Entre os assuntos apontados como prioritários, estão o furto de fios, a perturbação do sossego público, a cassação de alvarás, a segurança nas escolas e nos postos de saúde, a captação de recursos para projetos na área da segurança, o andamento das obras da Travessia Urbana e a segurança na ponte do Vale do Meninos Deus. "Sou muito grato pela união que os órgãos de segurança têm em Santa Maria. Foi somente por meio de esforços conjuntos que conseguimos tornar o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) uma realidade. Essa união que faz acontecer é materializada no GGI-M, que será, novamente, muito importante, afinal, estamos falando em salvar vidas", afirmou, na ocasião, o prefeito Jorge Pozzobom.

O vice-prefeito Rodrigo Decimo, que coordenou a reunião, ressaltou a importância de ações coordenadas para a redução dos índices de criminalidade em Santa Maria. De 2020 para 2021, o município teve queda nos índices de crimes contra o patrimônio. Além disso, ele solicitou que, no retorno do gabinete, os encontros tenham objetividade e sejam produtivos, já que essa era uma reclamação dos órgãos de segurança com relação ao que ocorria nos primeiros anos da iniciativa.

O grupo também deliberou sobre quem será o secretário executivo do GGI-M. O nome escolhido por unanimidade foi o do superintendente do Ciosp, o tenente Sandro Nunes. Ele é servidor da reserva da Brigada Militar, conta com experiências nas áreas de inteligência e tecnologia do órgão e já comandou a Guarda Municipal.