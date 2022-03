Hospital de Sapucaia do Sul pode ser ampliado

O prefeito de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues e o diretor-geral do Hospital Getúlio Vargas, Tércio Tedesco, apresentaram à secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, uma proposta de expansão para a instituição, que atende não apenas ao município como outras cidades próximas. Na ocasião, foi pleiteado mais recursos para o setor de saúde e a ampliação e modernização do hospital através do programa estadual Avançar.

Ficou acordado que nos próximos dias o município receberá os resultados das solicitações apresentadas. A secretária acenou positivamente em relação ao pleito. A partir da resposta, o município deve tomar as providências para viabilizar o projeto.