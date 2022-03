São Leopoldo emite alerta por conta dos casos de dengue

A cidade de São Leopoldo emitiu um alerta para dengue nesta segunda-feira (21). Mais de metade da cidade já possui casos confirmados. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde já são 22 casos confirmados e outros 23 aguardam resultado de exames

Mesmo com o trabalho de orientação e prevenção desenvolvido pelas equipes do município, aos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e febre chikungunya, estão em vários pontos da cidade. No Estado já são 433 municípios considerados infestados, e mais de 18 mil casos confirmados pelo RS.

A prefeitura decidiu emitir um alerta diante do aumento progressivo de casos de dengue, especialmente para a população colaborar de forma mais efetiva nas medidas de enfrentamento e combate ao mosquito, bem como, está ampliando e reforçando as ações de cuidados nas localidades onde há suspeita e casos confirmados. As equipes estão intensificando o trabalho pelos bairros com aplicação de inseticida e também com vistorias, orientação e material informativo nas regiões com casos confirmados, que já ultrapassam mais de 50% do território dos bairros e vilas de São Leopoldo, considerando casos nos bairros Santo André, Rio Branco, Santa Teresa, Feitoria e Vila Brás.

Durante esta semana, os agentes de endemias irão direcionar as ações nos bairros onde existem casos positivos e suspeitos. Para evitar a proliferação, os agentes procuram identificar locais com água parada e larvas. As larvas encontradas são coletadas e trazidas para o laboratório de entomologia para identificação.

O coordenador da Vigilância em Saúde, André Ellwanger, destacou que é preciso que a população faça sua parte. "Estamos aumentando as vistorias, mas precisamos que a comunidade faça a sua parte para evitar a proliferação do Aedes aegypti", pontuou André.