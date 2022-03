MP ingressa na Justiça em caso de falta de oxigênio em Campo Bom

O Ministério Público (MP) de Campo Bom ajuizou uma ação civil pública pedindo a indisponibilidade e o bloqueio dos bens registrados em nome da Associação Beneficente São Miguel, administradora do Hospital Lauro Reus, de Campo Bom, e da empresa Air Liquide. O objetivo é garantir, em caso de condenação dos réus, o ressarcimento dos danos materiais e morais sofridos pelas vítimas e seus familiares em decorrência da falta de oxigênio.

Em março do ano passado, uma possível pane ocorrida no sistema de distribuição de oxigênio canalizado ocorrida no Hospital Lauro Reus começou por volta das 8h e afetou o fornecimento do insumo para os leitos de UTI e Emergência. Foram atingidos, em razão disso, os pacientes que se encontravam intubados em decorrência da COVID-19, sendo necessária a substituição do gás encanado por cilindros de oxigênio para a ventilação manual. O hospital teria ficado cerca de 30 minutos sem fornecimento de oxigênio aos pacientes.

A negligência ocasionou a morte de seis pacientes internados no local durante o período da instabilidade e nos momentos seguintes, e mais 16 no decorrer dos 15 dias após o fato. A ação pede também a condenação solidaria dos réus à obrigação de indenizar os danos morais coletivos, em quantia a ser arbitrada pela Justiça, em benefício do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados.

"Não há como afastar a responsabilidade de ambas não apenas pelas mortes ocorridas naquela data e nos dias que se seguiram (pacientes que sobreviveram à privação de oxigênio nos momentos iniciais, mas que tiveram pioras em seus quadros clínicos e acabaram vindo a óbito), mas, mais do que isso, por todo o prejuízo coletivo imaterial suportado pela comunidade de Campo Bom, que se materializou nos sentimentos de medo e de descrédito na confiabilidade do sistema de saúde local", destaca a promotora na inicial da ação.

A promotora Letícia Pacheco ingressou também com outra ação para que as certidões de óbito dos seis pacientes que foram a óbito naquele dia sejam retificadas de modo a constar como causa da morte: morte violenta, hipoxemia/asfixia, homicídio, mantidas as concausas já existentes nos registro. Nessas certidões de óbito constou como causa "morte natural" por insuficiência respiratória aguda, síndrome respiratória aguda grave, hipoxemia, pneumonia viral, infecção por coronavírus, entre outros.