Parque da Guarita terá entrada gratuita até maio em Torres

Desde esta segunda-feira (21), a prefeitura de Torres suspendeu a cobrança de entrada de veículos automotores ao interior do Parque Estadual José Lutzemberger, conhecido como Parque da Guarita. A iniciativa se dá em virtude das obras de instalação das cancelas de entrada e saída do atrativo turístico. Os veículos poderão entrar no local sem pagar.

O período de suspensão excepcional da cobrança deve vigorar dois meses, ou seja, até o dia 21 de maio. A decisão se deve a necessidade de instalação do sistema de monitoramento e a necessidade de cadastramento dos veículos emplacados em Torres.

O sistema de cobrança do acesso de veículos ao parque será 100% automatizado. Tratam-se de cancelas projetadas para controlar o alto fluxo de veículos. As cancelas farão a leitura da placa dos veículos que desejam acessar o parque, identificando e isentando os que são registrados em Torres, e cobrando dos que são registrados em outros municípios. O valor da diária no parque até o verão era de R$ 20,00 para carros.