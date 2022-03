Canela vai receber hotel da rede Hilton próximo ao Parque Estadual do Caracol

O empresário Eduardo Brandão Tavares, diretor das empresas Sotel Hotelaria e M. Tavares Empreendimentos, realizou uma visita à prefeitura de Canela. O objetivo foi acertar detalhes da construção de um hotel da bandeira Hilton na cidade, que será o segundo hotel da rede no Rio Grande do Sul - o outro está sendo construído em Porto Alegre que deve entrar em operação no segundo semestre deste ano. O empresário estava acompanhado por membros de sua equipe e todos foram recepcionados pelo prefeito em exercício Gilberto Cezar.

O projeto é de responsabilidade do arquiteto canelense Rafael Cardoso Manzoni e um dos diferenciais do hotel será sua localização, estando próximo ao Parque Estadual do Caracol. A previsão de conclusão da obra é para o início de 2024. Ao todo serão 121 quartos e suíte. "Canela está se desenvolvendo com grandes projetos! Isto foi o que nos motivou a empreender na cidade e investir cerca de R$ 40 milhões durante a fase de implantação e depois geraremos renda para mais de 200 pessoas direta e indiretamente. Vamos levar nossa cultura organizacional para um local que já é referência em atender bem", assegurou Eduardo.

O prefeito em exercício, Gilberto Cezar destaca a importância da criação de mais vagas no mercado de trabalho e do fortalecimento do destino Canela. "Este investimento representa emprego e renda para Canela, além de grande divulgação e mais um hotel de bandeira internacional aqui no nosso município", comentou Cezar.