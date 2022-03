Tinta em pó é novidade apresentada por empresa de Garibaldi

A Dustech, de Garibaldi, é a primeira do Rio Grande do Sul a produzir tinta em pó com a tecnologia bonderizada, considerada uma exigência do mercado nacional e europeu. As novidades foram expostas na Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis (Fimma), realizada em Bento Gonçalves. O investimento é de aproximadamente R$ 500 mil.

No processo dry blend, é utilizado um misturador para criação da tinta, feita por gravidade. Já no bonderizado, uma máquina bate o material em alta velocidade e temperatura, fazendo a incorporação do pigmento no pó. Em seguida, a mistura passa por um rápido resfriamento com nitrogênio.

Lançada em 2019, a Dustech viu seu faturamento triplicar desde então. Inicialmente, os sócios Cristien Fidelis e Melissa Roman se dedicavam à capacitação de clientes nesse meio, quando viram a oportunidade de abrir uma fábrica. "No Brasil, há dificuldade para encontrar embalagens menores de tinta em pó e cores diferenciadas, como as metálicas. Passamos a produzir, além de desenvolver cores sob medida com venda a partir de 2kg", explica Fidelis.

Conforme Melissa, a exposição na feira mostrou que a tinta em pó é uma opção versátil e ecologicamente correta, uma vez que pode ser armazenada por mais tempo e não utiliza solventes. "Percebemos que muita gente ainda não conhece a gama de possibilidades da tinta em pó, não imagina a variedade de cores que podem ser criadas. Também geramos diferentes texturas e efeitos, como o metalizado, cromado e perolizado. São opções novas que podem ser adquiridas em quantidades mais flexíveis, atendendo a todo tipo de consumidor", reforça.